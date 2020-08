Vandalen slaan toe op kerkhof Zichen-Bolder, gemeente dient klacht in tegen onbekenden ENL

05 augustus 2020

16u37 1 Riemst Vandalen hebben lelijk huis gehouden op het kerkhof van Zichen-Bolder aan de Kabienstraat. Maar liefst 13 graven zijn beschadigd. De gemeente heeft de politie op de hoogte gebracht. Het onderzoek loopt.

Het is een triestig gezicht op de begraafplaats van Zichen-Bolder. Er werden graven vernield. Vermoedelijk gebeurde dat in het weekend. “We zijn sinds maandag op de hoogte, maar hadden eerst tijd nodig om de contactgegevens van de nabestaanden te vinden en hen op een fatsoenlijke manier op de hoogte te stellen”, vertelt waarnemend burgemeester Peter Neven (CD&V).

(Lees verder onder de foto)

Vandalisme

“In totaal zijn er 13 graven beschadigd, waarvan sommigen al iets onstabieler en ouder waren. Maar het is duidelijk dat er weldegelijk vandalisme aan te pas is gekomen. Zo zijn er grafstenen omver gestoten, teksten vernield en bloempotten kapotgemaakt.”

De gemeente heeft zelf een klacht tegen onbekenden ingediend. “We hebben samen met de politie, de technische dienst en de dienst Bevolking vastgesteld dat er schade was. De politie is bezig met een uitvoerig onderzoek. Enkele nabestaanden hebben het nieuws al vernomen via de krant of een reportage op TV Limburg. De anderen brengen we op de hoogte.” Zij hebben dan de mogelijkheid om zelf nog een klacht neer te leggen.

Wie zelf meer informatie heeft over de mogelijke dader(s), kan contact opnemen met de politie via het nummer 089/36.68.01.