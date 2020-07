Twaalf jaar geleden deelde Lottowinnaar zijn geld met minderbedeelden: “Hij heeft het toch maar gedaan, hé. Laat hem nu maar in alle stilte zélf genieten”

Riemst

In Gijzegem, een deelgemeente van Aalst, is men volop op zoek naar de gelukkige die 4 miljoen euro heeft gewonnen . Het zijn taferelen die doen denken aan Riemst anno 2008. Toen schonk een onbekende weldoener een deel van zijn groot lot aan minderbedeelden in de vorm van stookoliecheques, terwijl hij zelf krap bij kas zat. Tot op de dag van vandaag is het nog altijd een groot vraagteken wie de ‘Kerstman van Riemst’ precies is.