Tour de Dumoulin passeert langs Kanne, waar Nederlandse wielrenner woont LXB

17 juli 2019

12u00 0 Riemst De Tour de Dumoulin zal dit jaar op zondag 6 oktober worden gereden. Die dag hebben wielertoeristen keuze uit drie verschillende toertochten. Een van 75, 125 en 175 kilometer. Op het zelfde moment kunnen kinderen kennismaken met de Nederlandse wielrenner Tom Dumoulin.

Het initiatief draagt de naam van profwielrenner Tom Dumoulin, die in Kanne bij Riemst woont en waar de toertocht wordt georganiseerd. Het is nog niet geweten of de drie ritten ook langs zijn huis zullen passeren. In de marge van de Tour de Dumoulin kunnen kinderen en jongeren tussen de 5 en 15 jaar kennismaken met de Nederlandse wielrenner. Ze kunnen die dag ontdekken hoe zijn leven als wielrenner er aan toe gaat.

Verder wordt op die dag ook een tijdrit voor jonge renners gereden. Het parcours daarvan passeert langs de Slingerweg in Kanne.