Tijdrit BinckBank Tour trekt vrijdag door Riemst ENL

30 september 2020

17u31 0 Riemst Nog geen 24 uur geleden raakte bekend dat de geplande tijdrit in het Nederlandse Vlissingen niet kon doorgaan, of de organisatie van de BinckBank Tour heeft al een oplossing klaar. Zo zal vrijdag er vrijdag geen rit in lijn plaatsvinden in Riemst, maar wel een tijdrit van 8,14 kilometer, inclusief de beklimming van de Slingerberg. Goed om weten: publiek is toegelaten langs het parcours.

Met het wegvallen van de geplande tijdrit in Vlissingen vandaag, ging de organisatie snel op zoek naar een alternatief. De gemeente Riemst, waar de vrijdagrit zou starten, sprong meteen in de bres. Gevolg: er gaat geen rit in lijn, maar wel een tijdrit van 8,14 kilometer door in de Limburgse gemeente.

De start ligt onder de brug in Kanne, vanwaar de tour meteen de Slingerberg opgaat: een klim van 600 meter, die zijn naam dankt aan de negen bochten. Eens boven gaat het lichtjes op en af richting de brug van Vroenhoven. Via de Muizenberg komen de wielrenners uiteindelijk aan de finish op het Statieplein in Kanne.

En supporters mogen het gebeuren zelfs te aanschouwen. “Toeschouwers zijn zeker welkom”, bevestigt burgemeester Mark Vos (CD&V). “Het is de bedoeling dat mensen een mondmasker dragen als ze niet genoeg afstand kunnen houden. Al moet dat wel lukken denk ik, aangezien het parcours 8,14 kilometer lang is. De politie zal eveneens een oogje in het zeil houden en erop toekijken of het niet te druk wordt. Het vertrek en de rennerszone zijn wel afgesloten voor publiek.

Extra inspanning

“We zijn hoe dan ook heel blij om de BinckBank Tour hiermee uit de nood te kunnen helpen. We werken al negen jaar goed samen, dan moet zo’n extra inspanning kunnen. Logistiek is het een huzarenstukje, maar het maakt het alleen maar mooier als dat dan lukt. Iedereen wint erbij. Wij kunnen met deze tijdrit, die volledig over ons grondgebied loopt, onze gemeente nog mooier en beter presenteren dan met de oorspronkelijke start het geval was geweest. Elke wielerliefhebber zal Kanne, één van de mooiste dorpen van ons land, ontdekken, net als onze Slingerberg”, besluit hij.