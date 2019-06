Thuismarkt Hardy is de laatste

nog overblijvende buurtwinkel “Creatief zijn om het hoofd boven water te houden” LXB

26 juni 2019

12u00 2 Riemst Thuismarkt Hardy in Vroenhoven is de enige nog overblijvende buurtwinkel in Riemst. Een kleine tien jaar geleden konden de mensen uit de dertien kerkdorpen van Riemst nog hun veelal kleine inkopen doen in tien buurtwinkels. Negen daarvan zijn er ondertussen verdwenen. Enkel de buurtwinkel in Vroenhoven overleeft, en dat mag je letterlijk nemen. “Het is nog moeilijk leefbaar”, bekent uitbaatster Myriam Hardy (55). “Je moet héél creatief zijn om de zaak draaiende te houden.”

Thuismarkt Hardy bestaat 86 jaar. Het was de oma van Myriam die in 1933 de buurtwinkel startte. Myriams vader Jules Hardy nam in 1955 de winkel over. Hij stond 35 jaar achter de toog tot zijn dochter de winkel in 1990 overnam. “Het is elke dag opboksen tegen de warenhuizen in de buurt”, werpt Myriam op.

Creatief

Als uitbaatster van een buurtwinkel moet je op de proppen komen met acties om klanten te winnen en aan je te binden. Als gewezen kleuterleidster weet Myriam als geen ander dat je creatief moet zijn. “Nu het schooljaar bijna voorbij is, gaan kinderen hun juffen en meesters bedanken met een attentie. Ik maak speciaal voor hen vermaakpakketten. In de Sinterklaasperiode zet ik zelfgemaakte borden met snoep en fruit in de winkel. En die verkopen goed. Kinderen kunnen gratis grabbelen in een ton die ik vul met speelgoedjes.” Maar daar stopt het niet. Myriam sluit de winkel twee dagen in de week. Zo heeft ze extra tijd om zelf confituur te maken om die de klanten te kunnen aanbieden. “De aardbeien gaan rechtstreeks van de pluk naar de klant. Elke week maak ik tien liter verse soep en die kunnen de klanten gratis proeven. We brengen ook bestellingen aan huis.”

Luisterend oor

Bij Thuismarkt Hardy komen niet enkel mensen over de vloer om boodschappen te doen. “Wat op hun lever ligt, kunnen ze aan mij kwijt”, bekent Myriam. “Ik ben voor hen een luisterend oor. Het doet de mensen goed dat ze weten dat er naar hun verhaal geluisterd wordt. Ik probeer ook mensen met een of ander probleem te helpen. Zo krijg ik alleenstaande mannen over de vloer die me vragen hoe ze bloemkool moeten klaarmaken. Ik sta hen met raad en daad bij.” Toch duikt de vraag op van hoelang de laatste buurtwinkel in de gemeente nog kan doorgaan. “Ik ben nu 55, ik kan moeilijk de knoop doorhakken. Het is mijn eigen kindje dat ik nog niet kan afstaan. Nochtans verkleinen de winstmarges en is de concurrentie moordend. Gelukkig krijg ik nog passanten over de vloer, omdat de winkel aan een drukke weg ligt. Straks starten hier werken voor de herinrichting van de steenweg en schuin tegenover mijn zaak worden verkeerslichten geplaatst. Wat gaat dat geven?”, vraagt ze zich bezorgd af.