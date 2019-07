Theater Ozzy verenigt circus en theater in spektakel Luna & Solmeya: “Grootste en duurste productie ooit” LXB

15 juli 2019

12u00 0 Riemst Negen jaar na de opvoering van Bacchus trekt Theater Ozzy uit Riemst opnieuw naar het wijnkasteel van Genoelselderen. Daar brengt het gezelschap begin augustus een wervelend spektakel in open lucht: Luna & Soleya. Er worden 3.000 toeschouwers verwacht tijdens de geplande 8 voorstellingen. “Het is onze grootste en duurste productie ooit”, vertelt Patrick Jans, de voorzitter van Theater Ozzy. Het budget bedraagt 107.000 euro.

“We wilden al lang iets doen met circus”, vullen ze aan. “Circuskunsten zitten in de lift. Het is nu of nooit om de stap te zetten naar een nieuw spektakel, een kruisbestuiving tussen theater en circus.” Twee circussen werken mee. Circus Pipo slaat z’n tenten aan het wijnkasteel op, en het vormt een uniek decor voor de productie. Ook Cirque du Platzak, een internationaal gezelschap, doet mee. Luna & Soleya is van de hand van Christel Clerinx, de huisauteur van Theater Ozzy. Nu gaat ze ook het stuk regisseren. De muziek wordt gebracht door muzikanten van fanfares en harmonies uit Riemst, de meest muzikale gemeente van Vlaanderen.

Circustechnieken

“In het stuk komen jongleren, steltlopen, fietsen op één wiel en evenwichtsoefeningen op een bal aan bod”, licht Patrick Jans toe. “De acts worden op het podium naast het circusdorp met een tent, woonwagens, getemde dieren en eigenzinnige artiesten gebracht door professionele circusmensen. Ook medewerkers van ons eigen gezelschap doen trucs. Ze worden intensief opgeleid door beroepscircusartiesten.” Theater Ozzy vertelt met Luna & Soleya het verhaal van Victor, een ietwat bizarre man. “Hij is een goochelaar, en hij noemt zichzelf een illusionist”, legt Reginal Vossen uit. “Hij is gespecialiseerd in verdwijningen, maar ook dat lukt hem niet echt. Op een dag ontvangt hij een brief van z’n grootvader. Alleen, z’n opa werd 15 jaar eerder door Victor en z’n ouders begraven. Hij vraagt Victor af te reizen naar een bijzonder circus. In de brief van z’n opa brengen aanwijzingen hem naar de magische wereld van het circus.”

100 medewerkers

Er werken wel 100 mensen mee aan de productie. De repetities voor Luna & Soleya volgen elkaar in sneltempo op. “Het decor is door een architect (lid van Ozzy) ontworpen. Het podium is 1.500 vierkante meter groot. Er komt een portiek van 8 meter hoog. Met Luna & Soleya leggen we de lat hoog.” Financieel bouwt Theater Ozzy een zekerheid in. Wanneer de inkomsten voor het stuk de kosten niet dekken, komt het gemeentebestuur van Riemst over de brug met 30.000 euro. De eerste opvoering is op 8 augustus, en de laatste op 17 augustus. Tickets reserveren kan op www.theaterozzy.be.