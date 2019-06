Start herinrichting van

gewestweg Vroenhoven LXB

05 juni 2019

Het gemeentebestuur sluit met het Vlaamse Gewest en Fluvius een samenwerkingsovereenkomst af voor de herinrichting van de gewestweg N79 in Vroenhoven. De werken die allicht tegen 2021 gaan starten, worden in drie fasen uitgevoerd: het kruispunt van de N78 met de N79 inclusief de Heukelommerweg, een fietsoversteek tussen de Krijtstraat en de brug over het Albertkanaal in Vroenhoven, de Maastrichtersteenweg tussen kruising op N78 en fietsoversteek met de Krijtstraat en de Lafelterweg. Fluvius zorgt voor de aanleg van een gescheiden riolering langs de N79, meer bepaald tussen het centrum van Riemst en de landsgrens met Nederland. Het gemeentelijk aandeel in de werken bedraagt 215.000 euro.