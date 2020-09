Spelers testen positief na voetbalwedstrijd: dit weekend geen matchen in Riemst Birger Vandael

12u33 1 Riemst Een aantal voetballers in Zuid-Limburg hebben positief getest op het coronavirus na een vriendschappelijke voetbalwedstrijd. Dat gebeurde nadat één speler na de partij Kesselt - Rivo Riemst vrijwillig een test onderging. “De huisartsenpraktijk werd onmiddellijk op de hoogte gebracht", laat voetbalclub Rivo Riemst weten.

De gemeente Riemst kondigt aan dat huisgenoten en hoog-risicocontacten van de spelers via contacttracing op de hoogte zullen worden gebracht van de positieve testen. “Personen die langer dan 15 minuten in één ruimte op minder dan anderhalve meter zonder mondmasker met de positief geteste persoon in contact zijn geweest óf diegenen die direct lichamelijk contact hebben gehad met deze persoon, zullen moeten worden getest", klinkt het. “Voor alle overige personen gelden op dit moment de algemene richtlijnen.”

Geen voetbal

Riemst speelt dit weekend bijgevolg geen voetbal. De wedstrijd tegen AA Rekem in vierde provinciale werd uitgesteld. “Mogen wij benadrukken dat deze maatregelen en testen al een drastische beslissing was en dat er daardoor geen reden is om verdere contacten te gaan opsporen. Zij lopen geen hoog risico. De clubs en alle personen waarmee wij afgelopen dagen contact hebben gehad zijn op de hoogte gebracht. Ook zij moeten zich geen zorgen maken”, laat de club nog weten.