Riemst ruimt verwelkte bloemen en chrysanten op Lien Vande Kerkhof

05 december 2019

11u08 0 Riemst Om de kerkhoven in Riemst proper te houden, zal de Technische Dienst vanaf maandag 9 december op alle kerkhoven in Riemst alle verwelkte bloemen en chrysanten opruimen.

Tijdens de maand november worden kerkhoven drukker bezocht dan gewoonlijk en worden extra veel bloemen neergezet bij de graven. Daarom zal de Technische Dienst van de gemeente de verwelkte planten op de kerkhoven in Riemst netjes opruimen. Deze opruiming zal een paar dagen in beslag nemen. Wie zijn bloemetje graag wil bijhouden haalt die deze week best even weg en kan ze terugplaatsen in de week van 16 december.