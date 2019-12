Riemst pakt uit met investeringen in meerjarenplan Lien Vande Kerkhof

11 december 2019

09u36 0 Riemst De gemeente Riemst gaat de komende vijf jaar 26 miljoen euro investeren. “We gaan op dezelfde lijn verder, behouden wat goed is en vernieuwen waar nodig”, zegt burgemeester Mark Vos (CD&V).

Onmisbaar in het meerjarenplan zijn de riolering- en wegeniswerken ter verbetering van de infrastructuur en de aankoop van nieuwe gronden ter uitbreiding van de woongebieden. Het gemeentebestuur werkt aan verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen om in alle dorpen woonuitbreiding mogelijk te maken.“Ook investeren we jaarlijks zo’n 180.000 euro in stoepen, in kader van het stoepenplan”, zegt schepen van Openbare werken Guy Kersten.

Verkeersremmend maatregelen

“Riemst moet een veilige omgeving zijn voor iedereen”, vervolgt Christian Bamps, schepen voor Mobiliteit en Sport. “Verkeersremmende maatregelen zijn daarbij voor ons uiterst belangrijk. We hebben hier reeds heel wat op ingezet en zullen dat ook blijven doen. Daarnaast moet Riemst ook een gezonde omgeving zijn voor iedereen. We willen onze inwoners graag aanzetten om te bewegen, als vorm van preventieve gezondheidszorg.”

Verder staat er een nieuwe schoolbus op de planning, evenals renovaties van de gebouwen. In GBS De Driesprong zal er een uitbreiding van de turnzaal plaatsvinden en een vergroening van de speelplaats. GBS De Klinker zal extra lesruimtes bijkrijgen.

Klimaat

Daarnaast blijft in de komende jaren ook klimaat een cruciale rol spelen. Zwerfvuil en sluikstorten worden kordaat aangepakt. Zo zal de gemeente Riemst mobiele camera’s installeren om de controle op te voeren. Ook werden er nieuwe vuilnisbakken aangekocht en oude vervangen. Ambitieuze renoveerders die hun woning energetisch verbeteren, moeten volgens het Riemstse bestuur beloond worden. Dit doet ze door een premie toe te kennen, gebaseerd op het behaalde E-peil van het gebouw. Ook verenigingen die hun gebouwen energetisch willen verbeteren, rekenen tegenwoordig op een subsidie.

“We willen Riemst verder laten groeien tot een leefbare, aangename en groene gemeente waar iedereen zich thuis voelt en welkom voelt. Met veel gedrevenheid gaan we met het voltallige gemeentebestuur aan de slag om het voor onze inwoners, toeristen en bedrijven nog vreugdevoller te maken in onze gemeente”, besluit burgemeester Mark Vos.