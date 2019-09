Riemst ondertekent charter ‘Gezonde Gemeente’ Lien Vande Kerkhof

11 september 2019

10u32 0 Riemst Gemeente Riemst draagt voortaan officieel het label ‘Gezonde Gemeente.” Schepen Mathieu Eycken, bevoegd voor gezondheid en preventie, tekende en verduidelijkte dinsdagnamiddag 10 september het nieuwe charter voor een gezonde gemeente.

“Met dit charter verbindt de Gemeente Riemst zich ertoe om gezondheidspromotie en ziektepreventie op te nemen in haar meerjarenplanning en een gezondheidsbeleid te integreren in haar gemeentelijke werking”, lichtte de schepen toe. Door een jaarlijkse sportdag te organiseren voor het eigen personeel en de raadsleden wil de Gemeente Riemst alvast het goede voorbeeld te geven voor de inwoners van Riemst.”

Het gebeuren vond plaats tijdens de gemeentelijke sportnamiddag. Personeelsleden namen, samen met raadsleden, leden van het Bijzonder Comité Sociale Dienst en collega’s van de politie deel aan verschillende sporten, waaronder wandelen, fietsen en omnisport. Om die sportieve activiteit in schoonheid af te sluiten, ondertekende de gemeente Riemst het charter Gezonde Gemeente in de aanwezigheid van alle sporters, burgers en de afgevaardigde van LOGO Limburg, mevrouw Renate Vanvlijmen.

Beweging op school

Het objectief is een beleid te ontwikkelen dat iedereen kansen biedt om gezond te leven in een gezonde omgeving. Dit kan o.a. door meer bekendheid te geven aan bestaande gezondheidsinitiatieven, zoals de bevolkingsonderzoeken (met betrekking tot borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker) of gezonde voeding en beweging op school. Zo zet het gemeentebestuur bijvoorbeeld actief in op minstens één uur naschools sporten voor alle kinderen via allerlei sportieve initiatieven. Alle kinderen werden uitgenodigd om één uur per week te sporten tijdens de opvanguren en er worden bewegingskoffers ter beschikking gesteld aan medewerkers van kinderopvang.