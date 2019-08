Riemst doet weer aan ‘haanslaan’ op jaarlijkse kermis Lien Vande Kerkhof

26 augustus 2019

20u56 2 Riemst Het is ondertussen alweer drie jaar geleden dat het haanslaan in Zussen, een deelgemeente van Riemst, voor minstens een eeuw werd gered. Het principe? Twintig ongehuwde vrouwen - jong of oud - moeten een reeds gedode ondersteboven bengelende haan in een rieten mandje een kopje kleiner maken met sabel. Statistisch kansvermogen ? Slechts één rake klap. Het folkloristische gebeuren vindt traditiegetrouw plaats op kermismaandag, dit jaar op 26 augustus, en wordt georganiseerd door twee ‘rivaliserende’ groepen (lees: dorpsharmonieën): de Broederband (de Fritsen) en die van Vreugd in Deugd (de Dorussen). De wijlen haan in kwestie was bij voorkeur een gestolen exemplaar van de andere clan en werd de dag nadien dronken gevoerd om beneveld te kunnen sterven.

Folklore

Folklore (en rivalen) of niet: dat dit feestelijk gebeuren anno 2016 toe was aan een hippe update was voor zowel de Fritsen en de Dorussen een onomwonden feit. Daarom werd na bijna 130 jaar traditie op de augustuskermis een charter in leven geroepen. Toenmalig schepen Marina Pauly (cd&v) legde uit in onze krant dat de dierenbescherming klacht had neergelegd en dat je - wel degelijk - nu eenmaal geen dieren mag doden voor je plezier. Maar in het charter werd ook het belang van het haanslaan als immaterieel cultureel erfgoed (ICE) erkend door het gemeentebestuur.

Charter

Voortaan mocht haanslaan nog enkel plaatsvinden onder bepaalde voorwaarden. “De haan mag niet meer gestolen worden bij iemand van de andere harmonie”, lichte Pauly toe. “Hij moet gekocht worden bij een erkende poulier. De harmonies moeten dat schriftelijk kunnen bewijzen. Bovendien moet de haan de dag zelf geslacht worden en na afloop geconsumeerd worden. Verder engageren de twee harmonies zich om het haanslaan te blijven organiseren.”

Haanslaan anno 2019

Drie jaar na het invoeren van het charter lijkt het erop dat er aan feestvreugde niet is ingeboet. “Niet dat we een tevredenheidsenquette hebben gehouden,” zegt burgemeester Mark Vos (cd&v). “Maar klachten hebben we de voorbije jaren zéker niet gehad. Er is nog steeds evenveel animo rond de augustuskermis in Zussen en al de tradities die daarbij komen kijken. De kermis in Zussen is tevens een van de weinig Limburgse kermissen waar het nog werkelijk over koppen lopen is.” Ook Patrick Martens, voorzitter van Vreugd in Deugd, bevestigt dat het ook dit jaar weer vertier alom is. “Door het charter en de steun van het gemeentebestuur kunnen we onze tradities blijven voortzetten op een diervriendelijke manier en blijft Zussenkermis het evenement bij uitstek voor onze dorpsgemeenschap en ver daarbuiten. #Zussenkermis!”Genieten van de folkloristische kermis kan nog tot en met woensdagavond.