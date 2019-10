Riemst creëert een extra begraafplaats Lien Vande Kerkhof

31 oktober 2019

18u01 0 Riemst De gemeente Riemst gaat extra begraafruimte creëren. De huidige begraafplaats in het centrum voldoet aan de behoeften tot 2020 en uitbreiding is daarbij niet mogelijk. “We willen niet kiezen voor ontgravingen en willen onze inwoners de keuze ook niet ontnemen om een dierbare te begraven”, zegt burgemeester Mark Vos. “Elk overlijden is op zich al ontzettend moeilijk, wij willen vermijden dat daarbovenop bepaalde laatste wensen niet kunnen worden waargemaakt.

Uit cijfers blijkt dat het gros van de Riemstenaren kiest voor een begraving. Het gemeentebestuur stelt belang te hechten aan het feit dat inwoners zich, in welke omstandigheden dan ook, thuis voelen en kiest daarom voor een parkbegraafplaats: een groene begraafplaats met schutting en zitvoorzieningen, een volwaardige bezinningsplek. De nieuwe begraafplaats in Riemst kadert binnen een ruimtelijk uitvoeringsplan dat in de vergadering van de gemeenteraad op 12 november 2018 definitief werd vastgesteld. Daaruit vloeide de volgende locatie voort: een grasweide ten zuiden van de Geerestraat, op wandelafstand van de kerk, evenals de extra voorzieningen die van de nieuwe begraafplaats een parkbegraafplaats zullen maken.

Specifieke identiteit

De bedoeling is om een bepaalde continuïteit te bewaren voor alle begraafplaatsen (ruimtelijke herkenbaarheid en kwaliteit), maar ook te streven naar een specifieke identiteit voor elke plaats. “Elke locatie is anders”, vervolgt de burgemeester. “De identiteit van deze begraafplaats ligt in het cultuurlandschap gevormd door de natuurlijke grasvlakken met hoge bomen. De bestaande cultuurgraslanden aan de buitenranden worden dan ook als dusdanig behouden en/of aangelegd en onderhouden.”