Politie traint met honden in de Mergelgroeven Lien Vande Kerkhof

27 november 2019

12u32 0 Riemst De Politieschool van het PLOT hield vandaag een testdag van diensthondenteams in en rond de mergelgroeven in Kanne. “De hulpdiensten zijn best zo goed mogelijk voorbereid in alle omstandigheden. De groeven in Kanne zijn in dat opzicht een unieke trainingslocatie”, zegt burgemeester van Mark Vos die training faciliteert met het gemeentebestuur van Riemst.

De Politieschool van het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training) is een van de toonaangevende politiescholen in Vlaanderen die de opleiding en bijscholing van patrouillehonden organiseert. “We oefenen zo vaak mogelijk op plaatsen waarvan ons teams geen voorkennis hebben”, vertelt commissaris Philippe Liénart. “Alle teams moeten halfjaarlijks geëvalueerd worden, gezien de honden door de wetgever als wapen beschouwd worden.” Zo dienen in het najaar vijf groepen een driedaagse sessie te volgen, waarvan één dag dus plaatsvond in en rond de Riemsterse mergelgroeven. Het betrof hondenteams afkomstig uit Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant.

Multidisciplinair afgericht

De diensthonden zijn multidisciplinair afgericht. Ze worden geëvalueerd op verschillende gebieden: het opsporen van verdachte personen, het zoeken naar gemanipuleerde voorwerpen en het uitschakelen van agressoren. Ook het sociale aspect is belangrijk, namelijk het gedrag van de hond in normale omstandigheden en de houding ten opzichte van omstaanders en andere honden.

De oefening in de mergelgroeven in Kanne gaat over het opsporen van verdachte personen. “De locatie is daarvoor ideaal, tot grote voldoening van de teams. Zij moeten namelijk in het echte werkleven vaak optreden in moeilijke omstandigheden, zoals ’s nachts, wanneer het zicht niet optimaal is en speciaal verlichtingsmateriaal nodig is. Dat is ook in de groeven zo”, vervolgt commissaris Liénart. “Het PLOT kan dan ook terugblikken op een jarenlange fijne samenwerking met de gemeentelijke diensten van Riemst.”