Politie moet housewarming met barbecue stilleggen Marco Mariotti

19 maart 2020

11u05 0 Riemst In Riemst heeft de lokale politie woensdagavond een housewarmingparty laten stilleggen. Er werd een pv opgemaakt voor het niet naleven van de opgelegde maatregelen tegen het coronavirus.

De politie keek gisterenavond vreemd op toen ze in Riemst passeerden. Daar bleek op één adres een feestje aan de gang omdat de bewoners nog niet lang geleden waren verhuisd. Vriendengroep, barbecue, alles dat compleet tegen de opgelegde maatregelen in gaat.

“We zijn bijzonder teleurgesteld", klinkt het bij de politie. “De mensen kregen een pv en we hebben meteen alle aanwezigen gevraagd naar huis te gaan. We blijven in het belang van de volksgezondheid streng toezien op het samenscholingsverbod.”

Ook politie CARMA met zwaartepunt in Genk zal streng controleren. “We zien dat veel jongeren de regels aan hun laars lappen. We gaan duidelijk boetes beginnen uitdelen die al snel oplopen tot 250 euro.”

