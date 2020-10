Politie betrapt man met levenslang rijverbod, die onder invloed van drugs reed en geseind stond ENL

01 oktober 2020

09u28 0 Riemst Tijdens een verkeerscontrole heeft de lokale politie van Riemst een Luikenaar betrapt die geen rijbewijs kon voorleggen. Dat kon ook niet, want de bestuurder had een levenslang rijverbod. Bovendien was hij onder invloed van drugs en stond hem nog een gevangenisstraf van zes maanden te wachten wegens verkeersfeiten.

Bij een verkeerscontrole op de afrit van de E313 in Riemst werd een 35-jarige man uit Luik gecontroleerd. De automobilist kon echter geen rijbewijs voorleggen. Uit opzoekingen in de politiedatabanken bleek dat de man een levenslang rijverbod had. Uit een speekseltest bleek bovendien dat hij onder invloed van cannabis reed.

Gevangenisstraf

Verder bleek hij ook geseind te staan voor een bevel tot gevangenneming voor een gevangenisstraf van zes maanden, ook voor verkeersfeiten. Hij werd overgebracht naar het lokale commissariaat en zal naar de gevangenis gebracht worden.

De wagen waarmee hij reed, was niet zijn eigendom. De eigenares uit Lanaken zal een proces-verbaal krijgen voor het toevertrouwen van een auto aan iemand met een rijverbod.

In 2019 had de lokale politie van Riemst de man ook al eens betrapt op rijden ondanks het rijverbod. Ook toen werd een proces-verbaal opgesteld voor dezelfde eigenares van de auto omdat ze haar wagen had uitgeleend aan de man.