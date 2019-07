Oververhitte batterijlader van airsoft-pistool leidt tot kamerbrand MMM

14 juli 2019

14u57 0 Riemst Door een oververhitte batterijlader die op een bed lag is er brand ontstaan in de slaapkamer in een woning aan de Grote Straat in Val Meer bij Riemst.

De brand ontstond omstreeks 18.15 uur in de slaapkamer van de zoon op de eerste verdieping. Een oververhitte batterijlader van een airsoft-pistool vatte vuur toen hij de kamer verliet. Toen hij even later terugkwam, merkte de jongen dat de matras van zijn bed in brand stond. De jongen kon de deur nog toetrekken en de buren en brandweer verwittigen.

“De slaapkamer is volledig uitgebrand en door de bluswerken is er rook en waterschade in de rest van de woning. Hierdoor is de woning voorlopig onbewoonbaar”, zegt majoor Jos Peters van brandweerzone Oost-Limburg. De pompiers konden wel verhinderen dat de brand oversloeg naar de andere kamers op de eerste verdieping van de woning.

De brandweer van Oost-Limburg, die de ondersteuning kreeg van de collega’s van de brandweer van Oupeye, had een dik uur werk om de brand te blussen.