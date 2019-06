Oudste buurtwinkel van Riemst sluit: “Een

verarming voor het hele dorp"

24 juni 2019

Nog snel wat kaas, een pakje sigaretten of een Dag Allemaal bij Mayeel halen! Het kan niet meer. De buurtwinkel in Millen - hij dateert van 1897 en werd tot op vandaag door nazaten van dezelfde familie uitgebaat - is voorgoed dicht. Tien jaar geleden telde Riemst nog goed tien buurtwinkels. Ondertussen zijn er negen verdwenen. Enkel Hardy, een buurtwinkel in Vroenhoven, houdt nog het hoofd boven water. “Om de winkel aan te passen aan wat de klanten vragen, moet ik zo’n 100.000 euro investeren”, zegt Frederic Ketelslegers (46) die met z’n vrouw Ilse Vanluyten (45) Mayeel heeft uitgebaat. “De investering weegt niet op tegen wat de zaak nog opbrengt.”

Terugloop

“De winstmarges worden alsmaar kleiner”, vult Frederic aan, de vijfde en laatste generatie van het geslacht Mayeel dat de winkel runde. “Het aantal klanten liep met 60 procent terug. Jonge gezinnen haken af. Man en vrouw gaan werken, ze doen hun boodschappen in een warenhuis. De ouderen waren m’n vaste klanten”, vervolgt Frederic die 25 jaar in de winkel stond. Jarenlang deed hij dat met z’n moeder. Toen ze twee jaar terug stierf, draaide de winkel veelal op Frederic die hulp kreeg van z’n vrouw Ilse. Deze laatste gaat nog voltijds werken.

Concurrentie

“Mensen die vandaag hun boodschappen doen, maken er een kleine uitstap van. Ze vragen beleving, en die kan ik niet geven. Bovendien kan ik niet eenzelfde assortiment aan waren aanbieden dan in een supermarkt”, werpt Frederic op. “Van Marlboro bied ik enkel pakjes van 7 euro aan, in de warenhuizen kunnen klanten kiezen uit pakjes van 7, 8 en 10 euro. Ik bied beperkt cornflakes aan, in de grote winkels staat een hele rayon er mee vol. Je kan daar niet tegen concurreren. Het is einde verhaal. Nochtans heb ik de winkel groter gemaakt. Ik bood ook diepvriesproducten aan en breidde het aanbod charcuterie uit. Mensen konden zelfs schoenen brengen om te laten herstellen. En ze konden de was brengen. En daarbij, ik heb niet langer de drive om de winkel nog open te houden. Zeven dagen op zeven bleef de zaak open. Als we zondag rond de middag de sleutel omdraaiden, waren we doodop. We gingen in de namiddag al slapen”.

Een gemis

Frederic Ketelslegers kijkt niet met heimwee terug. “Ik ben niet nostalgisch ingesteld”, bekent de man die nu een voltijdse baan heeft als vertegenwoordiger van producten om thuis te bakken. “Het is verdomd spijtig dat we de winkel moeten dichtdoen. Ik heb het er héél moeilijk mee maar het kan niet anders. Het is erg voor de ouderen in het dorp. Ze kwamen niet enkel de krant, een beetje charcuterie of wat fruit kopen. Ze kwamen ook voor een babbel. We zijn al die 25 jaar een sociaal huis geweest.” De sluiting is een verarming voor het dorp Millen, zo blijkt uit de reacties van de klanten. “M’n moeder ging hier jaren naar de winkel, en ik ging er ook geregeld langs”, vertelt Viviane Valkenborg. “Had je bloem of suiker te kort, je sprong bij Mayeel binnen. Ik ga Frederic, Ikse, de winkel en de fijne babbels missen.”