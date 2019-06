Opbrengst paaseierenraap naar

daguitstap kansarme gezinnen LXB

25 juni 2019

12u00 0

Voor het tweede jaar op rij organiseerde de jeugdraad van Riemst een paaseierenraap waarvan de opbrengst gaat naar een goed doel. Aan de activiteit namen 111 kinderen, die in leeftijd variëren tussen 1,5 en 8 jaar, deel. Het evenement bracht 1800 euro op. Hetgeen te danken is aan de inzet van jeugdverenigingen en sponsoring van sporthal Hirtheren in Herderen en Delhaize Vlijtingen. Het ingezamelde geld gaat naar het Sociaal Huis, meer bepaald is het bestemd voor kansarme gezinnen. Met de centen wordt een uitstap naar dierentuin Planckendael in Mechelen georganiseerd