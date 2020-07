Op wandel langs de tien mooiste kerkdorpen van Limburg: “In Kanne is het uitzicht zowel boven- als ondergronds adembenemend”

Riemst

plekje wordt opgedeeld door het Albertkanaal en ook de Jeker stroomt tussen de huisjes door. Vanop de hangbrug over het kanaal heb je een prachtig uitzicht over de regio. In de verte slingert de heuvel van Zusserdel zich naar boven en staar je naar de vroegere steenkoolmijnen van Luik. Ondergronds liggen de bekende Mergelgrotten.

‘Wat Kanne kan, kan Kanne alleen’. Zo luidt de leuze van het idyllische dorpje in het hoekje van Limburg, tegen Nederland en Wallonië. Een toplocatie voor het derde kerkdorpje op onze route . Het