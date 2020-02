Ook Riemstse zonnepanelenbedrijf Wopa Saving Energy ondervindt ‘last’ van coronavirus: “Wij zijn afhankelijk van de productie in China” Dirk Selis

Riemst Frederik Steegen van de firma Wopa Saving Energy zit met de handen in het haar. Door het coronavirus ligt de productie in China, van talrijke componenten nodig voor hun zonnepanelen, op haar gat. "Momenteel kunnen we de vraag nog aan met wat we in voorraad hebben, maar we zijn wel aan het hamsteren geslagen", zegt Steegen

“Jaarlijks plaatsen we bij zo’n 500 gezinnen en bedrijven onze zonnepanelen”, steekt Frederik Steegen van wal. “De vraag is dit jaar dan nog eens extra toegenomen. Want wie dit jaar nog zonnepanelen plaatst, heeft nog 15 jaar recht op het terugdraaiend systeem, waarbij je de energie de je overdag opwekt wanneer je niet thuis bent, ook ‘s nachts kan consumeren. Vanaf volgend jaar zou er voor nieuwe eigenaars een ander tarief komen dat nog niet 100% duidelijk is hoe het gaat werken, vandaar dat mensen die ze dit jaar plaatsen wel zeker zijn van hun 15 jaar terugdraaiend tarief. Maar net nu gooit het coronavirus roet in het eten. Onze leveranciers vertellen ons dat de productie in China op haar gat ligt omwille van het virus en dat de leveringen van componenten op de helling komen te staan. Op dit moment zijn we aan het hamsteren geslagen om zoveel mogelijk onderdelen op te kopen, mocht het virus de Chinese productie blijven gijzelen. Of mijn ‘concullega’s’ hetzelfde ervaren? Geen idee, maar ik vermoed van wel.”

Geïsoleerd geval

“We zien vandaag de gevolgen van het coronavirus voor één Limburgse onderneming. Dat is een geïsoleerd geval, want we kunnen momenteel niet spreken van een structureel probleem voor onze ondernemingen”, aldus Johann Leten van Voka. “Er zijn weliswaar regio’s in China waar de inwoners niet naar hun werk kunnen omwille van de dreiging van het virus. Dat betekent dat er niets geproduceerd kan worden en dat getroffen Chinese ondernemingen vandaag als noodoplossing hun huidige voorraden uitleveren. Dat wil zeggen dat de gevolgen vandaag niet groot zijn, maar op langere termijn wel degelijk voelbaar zullen zijn. We blijven de situatie daarom iedere week opvolgen en evalueren. We staan wereldwijd in nauw contact met de andere Kamers van Koophandel en houden zo de vinger aan de pols voor onze ondernemingen.”

Ook Solarwatt, marktleider in de nieuwste generatie glas-glas zonnepanelen en een van ‘s werelds grootste leveranciers van elektriciteitsopslag, reageert voorzichtig: “Als internationaal opererend bedrijf voelen wij natuurlijk de effecten van de verspreiding van het coronavirus op de goederenstromen. De nieuwe generatie glas-glas zonnepanelen worden volledig in Duitsland geproduceerd. Dat geeft ons een groot voordeel. Hoewel we sommige grondstoffen en accessoires wel uit de Chinese markt halen, komt het merendeel van veel Duitse en andere Europese leveranciers, dus dat heeft momenteel geen grote invloed op onze moduleproductie. We zijn er ons van bewust dat de waardecreatie van andere leveranciers van zonnepanelen sterk afhankelijk is van China”, besluit general manager Erik De Leeuw.