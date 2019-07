Oeps foutje: Fluvius jaagt 400 volt door elektriciteitsnet harmonie. “Al onze toestellen stuk” LXB

01 juli 2019

12u00 0 Riemst De koninklijke harmonie Kristene Gildebroeders - bekend als ‘De Geel’ - uit Val-Meer (Riemst) zit met de handen in het haar. Stroomnetbeheerder Fluvius kwam in de zaal een nieuwe elektriciteitsmeter plaatsen, nadat de oude de geest gegeven had. Alleen had de installateur alle leidingen op 400 in plaats van 220 volt gezet. Een foutje met grote gevolgen. “Alle installaties en toestellen zijn doorgebrand of beschadigd”, vertelt Mathieu Simons, de muziekverantwoordelijke van de harmonie. Bij Fluvius slaat men mea culpa.

Mathieu Simons - zelf elektricien - stelde de schade vast net voor de wekelijkse repetitie in zaal ‘De Geel’. “Ik zette de schakelaar op, en zag meteen dat er een probleem was”, vertelt hij. “De verwarming, het alarm, de diepvriezer, de frigo’s aan de toog, de koeling van de toog, de verlichting in de zaal en de noodverlichting zijn stuk. En ook de elektrische apparaten in de keuken en achter de toog, de dvd-speler, de boxen en muziekinstallatie zijn compleet naar de haaien.”

De voorlopig geschatte schade: 14.000 euro. “En daar blijft het niet bij”, vult Jean Stevens, de voorzitter van de Kristene Gildebroeders, aan. “Dat bedrag kan nog oplopen tot 20.000 euro. Zo lopen we bijvoorbeeld voor een periode van zes weken de inkomsten mis van verenigingen of particulieren die onze zaal hadden gehuurd.”

Fout gemaakt

Van dat bedrag kan de harmonie slechts 6.200 euro recupereren. “Bij schadegevallen betalen we de werkelijke of huidige waarde van de apparaten en installaties uit, en niet de waarde bij aankoop van nieuwe toestellen. Dat is de gangbare procedure”, reageert David Callens, de woordvoerder van Fluvius. Hij steekt de hand in eigen boezem. “We erkennen dat we een fout hebben gemaakt”, vervolgt hij. “We zijn aansprakelijk voor de schade en we nemen onze verantwoordelijkheid.”

De harmonie heeft Fluvius inmiddels in gebreke gesteld. “Dit is een financiële ramp. We zijn nu de dupe van een menselijke fout, we hebben helemaal geen schuld aan wat ons is overkomen, en toch lijden we verlies”, zegt Jean Stevens ontgoocheld. “We kunnen aan de hand van offertes en facturen alle gedane kosten bewijzen. Wij zelf hebben niet de middelen om alles wat kapot is te vervangen of te herstellen.”

Fluvius reageert verbaasd op de ingebrekestelling. “Bij het bepalen van de schadeloosstelling heeft de verzekeringsexpert van de harmonie niet geklaagd en heeft geen verzet aangetekend tegen de hoogte van het uit te keren schadebedrag”.