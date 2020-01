Nieuwjaarsdrink op Paenhuysplein in Riemst LVKG

07 januari 2020

08u59 0 Riemst Ook in Riemst wordt er geproost op het nieuwe jaar. Op zondag 19 december verwelkomt het gemeentebestuur al de inwoners op het Paenhuysplein in het centrum.

Het nieuwe jaar wordt ingezet in een ‘gezellig winterdorp’ van eet- en drankstandjes in openlucht. Lokale handelaars verenigingen zich voor de gelegenheid om er één groot feest van te maken. Iedereen is welkom vanaf 15.00 uur.