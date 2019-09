Nieuwe informatiepanelen aan mergelgroeven Lien Vande Kerkhof

27 september 2019

11u28 0 Riemst Op maar liefst tien locaties staan sinds afgelopen week gloednieuwe informatiepanelen aan de ingangen van de ondergrondse mergelgroeven in Riemst. Volgens bevoegd schepen Peter Neven is het doel het promoten van het rijke mergelerfgoed in Riemst.

De informatiepanelen werden geplaatst in het kader van het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. Een subsidie voor het project ‘Het Mergelland van Vlaanderen’ werd toegekend. De gemeente Riemst mocht rekenen op de inzet van de vrijwilligers van de Werkgroep Groevenonderzoek Riemst en de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven die voor de informatie op de panelen hebben verzorgd.

De panelen bevinden zich in de dorpen Kanne, Zichen en Zussen. Elk paneel heeft een specifiek thema, gerelateerd aan de ondergrondse mergelgroeve. Zo staan er bij de Roosburg in Zichen panelen over de champignonkweek, de Roosburgramp (1958) en de reddingswerken. In Kanne bieden de panelen informatie aan over de verbreding van het Albertkanaal (waarbij groeve de Keel aangesneden werd), de instorting van de Muizenberg, de Kasteelgroeve bij het Chateau Neercanne en het eeuwenlange gebruik van groeve Avergat. De totale kosten van de panelen bedraag 9.690 euro.

Meer over Riemst

Kanne

Zichen

politiek