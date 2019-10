Nieuwe afleveringen FC De Kampioenen zorgen voor dubbel feest op Boma Sausage Challenge Cup Lien Vande Kerkhof

22 oktober 2019

20u17 0 Riemst Het nieuws dat er na tien jaar weer nieuwe afleveringen van FC De Kampioenen zullen komen kon voor de organisatoren van de Boma Sausage Challenge Cup op geen beter moment komen. Op zaterdag 7 december organiseert het clubje vrienden een tweede quiz in Riemst die helemaal in het teken staat van de populaire televisieserie ten voordele van de Warmste Week.

“Wij zijn super blij met de aankondiging van de acht nieuwe afleveringen", zegt mede-organisator Jeroen Keulers. “We kijken er zoals elke fan naar uit om onze helden weer aan het werk te zien. De grootste verrassing? Dat DDT opnieuw meedoet natuurlijk! De seizoenen met hem waren top. We zullen het nieuws over de nieuwe afleveringen in de quiz proberen te verwerken. Deelnemers houden de actualiteit dus maar beter nauwgezet in de gaten!”

Nineties kids

Vorig jaar organiseerden de vijf vrienden - elk rond de 25 jaar oud - een succesvolle quiz voor rasechte Kampioenen polyglotten. “De plaatsten waren in een mum van tijd uitverkocht en zelfs Niels Destadsbader en Guga Baúl schreven zich in”, vertelt Jeroen. Zelf kregen de jongens de serie als kleuter met de paplepel mee ingegeven. “Net zoals veel nineties kids zaten we op zaterdagavond steevast aan het beeldscherm vastgekluisterd voor onze favoriete bende pottenstampers. Als tieners ontdekten we dat we die passie deelden en zo begon de pret.”

Meer dan 300 aanmeldingen

Bijna driehonderd ploegen schreven zich in om deel te nemen, maar er was slechts plek voor 70 teams. Special guest is ook dit jaar Ben Rottiers, Pol De Tremmerie in de reeks. “Maar we hopen op nog een extra verrassing”, verklapt Jeroen.