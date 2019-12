NAVO-hoofdkwartier in Neercanne open voor bezoekers Lien Vande Kerkhof

27 december 2019

10u02 0 Riemst Op vrijdag 27 en zaterdag 28 december kunnen geïnteresseerden weer een kijkje nemen in het vroegere ondergrondse en geheime NAVO-hoofdkwartier in Neercanne De Boschberg.

In deze mergelgroef die deel uitmaakt van de Cannergberg, richtten de Duitsers tijdens WO II een werkplaats in voor de montage van vliegende bommen. Na de oorlog nam de NAVO de werkplek in gebruik als oorlogs- en oefenkwartier. Wie de grotten wil bezoeken kan dat enkel na reservatie via www.limburgs-landschao.nl