Natuurhulpcentrum zet gevallen oehoejong weer in z’n nest... op vijftien meter hoogte ENL

11 mei 2020

18u27

Bron: BELGA 2 Riemst Het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen heeft in Riemst een reddingsactie van een oehoejong succesvol uitgevoerd. Nadat het dier 15 meter naar beneden was gedonderd, hebben de medewerkers het veilig en wel weer in zijn nest gezet.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Om een interventie op een bepaalde hoogte tot een goed einde te brengen, hebben enkele medewerkers van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen een klimopleiding gevolgd. Die lessen kwamen al snel van pas. Een jonge oehoe is vorige week namelijk uit het nest gevallen en werd door fietsers in Riemst gevonden. Het dier werd vervolgens binnengebracht bij het Natuurhulpcentrum. Daar kreeg het jong een grondige medische check-up. Gelukkig had het beestje geen ernstige kwetsuren overgehouden aan de val.

“Oehoes broeden graag op richels of in holtes van rotswanden, daar zitten ze veilig”, klinkt het bij het Natuurhulpcentrum. “Maar in een nest met drie opgroeiende oehoejongen kan het er soms hevig aan toe gaan en wordt er geregeld gevochten om de lekkerste stukjes prooi. Daardoor is het kleinste jong waarschijnlijk overboord gevallen, vijftien meter naar beneden.”

Steile rotswand

Het Natuurhulpcentrum legde contact met een plaatselijke ornitholoog die de exacte nestplaats wist te lokaliseren. Aangezien het nest niet bereikbaar was met een ladder, liet een medewerker van het Natuurhulpcentrum zich afdalen op de steile rotswand om het dier weer in het nest te plaatsen.

Ondertussen zit het oehoejong een week weer in het nest. “Alles gaat goed met de jonge oehoe. De onderzoekers zijn daar geweest en hebben gezien dat de moeder op en af vliegt, dat is supergoed nieuws. Dit dier is dus gered en kan grootgebracht worden door de moeder zelf”, klinkt het. “Het Natuurhulpcentrum, en zeker de kraamafdeling, staat op barsten. Alle dieren die we door de natuurlijke moeder kunnen laten grootbrengen, zijn gewonnen voor ons.”