Mols koppel overnacht in Limburgse hotels zonder te betalen RTZ

28 augustus 2019

16u37 0 Riemst De lokale politie heeft deze week een koppel uit Mol gearresteerd op verdenking van oplichting van verschillende hotels en B&B zaken. Het koppel had eerder deze maand noodgedwongen een appartement in Mol moeten verlaten, wegens een ongedierteplaag

Kennelijk hadden ze er niet beter op gevonden dan hun intrek te nemen in verschillende hotels in Riemst en Tongeren. De bijhorende rekeningen werden telkens niet betaald. In een tijdsspanne van drie weken had het duo zo een openstaande schuld van liefst 2.300 euro opgebouwd. Bij hun laatste verblijf vroeg het koppel om via een overschrijving te kunnen betalen. De uitbaatster zag dit niet zitten, en er werd overeengekomen dat het koppel cash geld zou gaan halen. Na enkele uren wachten kreeg de uitbaatster argwaan en werd de politie verwittigd. Die kon het koppel al snel vinden. De twee werden in opdracht van het Parket Limburg even gearresteerd. Na verhoor mochten ze weer beschikken. De verdachten worden aangemaand zo snel mogelijk hun openstaande rekeningen te vereffenen.