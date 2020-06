Metingen naar asbest na zware loodsbrand in Riemst MMM

18 juni 2020

21u14 0 Riemst In een loods op de Rukkelingerweg bij Millen ontstond donderdag rond 11 uur een zware brand. Er stonden enkele landbouwvoertuigen in gestald die schade opliepen. Aan de omwonenden werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie in huis uit te schakelen.

De brandweer stelde tijdens de bluswerken vast dat de dakplaten van de loods mogelijk asbest bevatten. Om dit te controleren heeft de gemeente Riemst op advies van de brandweer Oost-Limburg een gespecialiseerde firma aangesteld.

De asbestfirma deed de nodige metingen om te bepalen of er wel degelijk sprake is van asbest in de dakplaten. “Het onderzoek moet ook uitwijzen of er asbestdeeltjes verspreid werden in de wijdere omgeving. Zodra de resultaten bekend zijn, zal de gemeente dit meedelen aan de bevolking en indien nodig, passende maatregelen treffen”, klinkt het.

Er vielen geen gewonden.