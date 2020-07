Mergelholte ontdekt onder Kleinstraat tijdens boorwerken Emily Nees

09 juli 2020

18u13 1 Riemst Tijdens preventieve boringen in Val-Meer is er een ondergrondse holte ontdekt. “We hadden al een sterk vermoeden dat er mogelijk een gang onder de kleinstraat zou lopen. Volgende week voeren we nog een geofysisch onderzoek uit om de holte beter in kaart te brengen.”

Woensdag zijn er preventie-boringen gestart aan de Kleinstraat in Val-Meer. “Er waren namelijk sterke aanwijzingen dat er onder de straat een gang loopt”, zegt Mike Lahaye van de dienst Groeven en Veiligheid. “Zo zijn er verschillende groeven, die we in ons lokaal dialect ook wel kuilen noemen. Ook vond er in de buurt al een instorting onder een oprit plaats en is er een schacht doorgezakt.”

Stabiliteit

“Er moest dus wel iets aan de hand zijn. Aangezien we als gemeente waken over de openbare veiligheid en de stabiliteit van de ondergrond van het openbaar domein, zijn we gisteren begonnen met boren. Vandaag hebben we nog een derde en vierde boring gedaan om een beter zicht te krijgen op de doorgang. Volgende week voeren we nog een geofysisch onderzoek uit om de holte beter in kaart te brengen op vlak van omvang en stabiliteit. Wat er daarna moet gebeuren? Dat is nog te vroeg om te zeggen. We zullen in ieder geval het nodige doen om de straat te beschermen.”