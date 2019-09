Man streamt mishandeling van zijn vrouw live op Facebook RTZ

25 september 2019

08u49 18 Riemst De politie is dinsdagavond binnengevallen in een woning langs de Sint-Stefanusstraat in Millen bij Riemst. De man die er woonde, streamde op Facebook live hoe hij zijn partner mishandelde.

Het waren zijn Nederlandse Facebookvrienden die hem plots met bebloed gezicht zagen opduiken in het beeld. Op het filmpje is verder te zien hoe de man zijn vrouw slaat en tegen een deur beukt. Hij roept en tiert herhaaldelijk in de camera van zijn smartphone. Ook enkele kinderen zijn in de opname te zien. De Nederlanders die het filmpje dinsdagavond zagen opduiken op sociale media, sloegen meteen alarm bij de Nederlandse politie. Die alarmeerde vervolgens de lokale politiepost van de zone Bilzen, Hoeselt en Riemst. Zij snelden naar het adres in Riemst om er polshoogte te gaan nemen.

Agenten troffen in Riemst effectief het vrouwelijks slachtoffer aan met verschillende letsels. Zij moest dinsdag gewond worden afgevoerd met een ambulance. Gelukkig verkeerde ze niet in levensgevaar. De politie arresteerde de 31-jarige agressieve bewoner. Een verhoor bleek echter totaal onmogelijk, omdat de man totaal in de war was. Vermoedelijk was hij onder invloed van drugs. Hij werd meegenomen voor ontnuchtering en kon pas in de loop van de woensdag aan de tand gevoeld worden. Het Parket Limburg stuurde dinsdagavond nog een wetsgeneesheer en het gerechtelijk labo ter plaatse om de mishandeling te onderzoeken.