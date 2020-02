Man streamt mishandeling van zijn twee partners live op facebook: “vrouwen zijn als diamanten maar als het nodig is mag je gepast geweld gebruiken” VCT

24 februari 2020

19u06 0 Riemst Een 33-jarige man uit Riemst die al jaren een polyamoureuze relatie onderhoudt met twee vrouwen riskeert een celstraf van veertien maanden voor partnergeweld. Op 24 september vorig jaar streamde hij de agressie live op facebook, waarna enkele vrienden de politie verwittigden. “Ik kan gevaarlijk zijn in combinatie met alcohol,” gaf de dertiger toe. “Vrouwen zijn als diamanten maar gepast geweld mag soms.”

Joegoslaaf I.T. (33) uit Riemst is veertien jaar gehuwd met zijn eerste partner, ook een Joegoslavische. Samen hebben de twee vier kinderen. Tien jaar geleden stapte ook partner G. bewust in een relatie met de man. Zij kregen tien kinderen samen. Maar op 24 september vorig jaar dronk de dertiger teveel alcohol, waarna hij agressief uithaalde naar beide partners.

Agressie online

De dertiger streamde het partnergeweld naar beide vrouwen live op facebook. “Op de filmpjes is beklaagde te zien met opgedroogd bloed op zijn gezicht. Hij trapt de deur in en roept verwijten. Ook het huis ligt vol glasscherven en er zijn bloedsporen te zien.” De Riemstenaar liep rond met een keukenmes en verwondde beide partners. Een van hen sprong van het balkon en zocht onderdak bij de buren. Vrienden van de man, die het filmpje online zagen, verwittigden de politie. Die begaven zich naar de woning in Riemst, waar ze beklaagde met bebloede handen aantroffen. De kinderen werden intussen onder toezicht van de jeugdrechtbank geplaatst.

Twijfel in mijn voordeel

De aanklager vorderde een celstraf van veertien maanden. “Dat vind ik eigenlijk een lage straf als dat allemaal zo zou zijn gebeurd zoals de feiten hier worden voorgesteld,” repliceerde I.T. voor de strafrechter. De man gaf toe dat hij volledig over de schreef ging maar betwistte dat hij zijn partners verwondde met een mes. “Ik wilde mezelf met dat mes verwonden. Zij heeft het mes afgepakt en heeft zich zo zelf gekwetst. Als rechter weet u niet wat er precies gebeurd is. Die twijfel moet in mijn voordeel spelen. Al valt niet goed te praten wat er toen gebeurd is. Ik heb zwaar gefaald, zeker als vader.”

Gepast geweld kan

De Joegoslaaf beschreef dat in zijn cultuur ‘gepast geweld’ toegestaan is. “In onze cultuur is een vrouw heilig. Ze is als een diamant die je moet koesteren. Maar gepast geweld, met de platte hand bijvoorbeeld, als een vrouw of dochter je bijvoorbeeld zou onteren, dat kan nodig zijn om haar te corrigeren of te beschermen. Maar dat is helemaal iets anders als iemand half dood slaan.” De alcohol was vorig jaar ook de boosdoener gaf I.T. toe. “Maar die heb ik nu afgezworen.”

‘Lieve man’

Zijn twee vrouwen bleven I.T. voor de strafrechtbank in Tongeren steunen. “Hij is een heel lieve man en zorgt goed voor de kinderen,” benadrukte zijn vrouw I. (31). Tweede vrouw G. ging nog een stap verder. “Ik had die dag samen met hem te veel gedronken. We hebben het toen alle twee te bont gemaakt en het is heel jammer dat de kinderen daar nu de dupe van zijn. Het is belangrijk dat u nu kijkt hoe het in de toekomst verder moet.”

I.T. vroeg zelf nog om het contactverbod met zijn partners op te heffen omdat hij samen met hen een restaurant wil opstarten.

Vonnis volgt op 23 maart.