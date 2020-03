Man krijgt 14 maanden cel nadat hij mishandeling van zijn twee partners live op Facebook streamt VCT

23 maart 2020

16u56 0 Riemst Een 33-jarige man uit Riemst die al jaren een polyamoureuze relatie onderhoudt met twee vrouwen is veroordeeld tot een celstraf van veertien maanden met uitstel voor partnergeweld. Op 24 september vorig jaar streamde hij de agressie live op Facebook, waarna enkele vrienden de politie verwittigden. “Ik kan gevaarlijk zijn in combinatie met alcohol,” gaf de dertiger toe.

I.T. (33), een man van Joegoslavische afkomst uit Riemst, is al veertien jaar gehuwd met zijn eerste partner, ook een Joegoslavische. Samen hebben de twee vier kinderen. Tien jaar geleden stapte ook partner G. bewust in een relatie met de man. Zij kregen tien kinderen samen, maar op 24 september vorig jaar dronk de dertiger te veel alcohol, waarna hij agressief uithaalde naar beide partners.

Agressie online getoond

De dertiger streamde het partnergeweld naar beide vrouwen live op Facebook. “Op de filmpjes is beklaagde te zien met opgedroogd bloed op zijn gezicht. Hij trapt de deur in, en roept verwijten. Ook het huis ligt vol glasscherven en er zijn bloedspatten te zien,” benadrukte de openbare aanklager voor de strafrechtbank in Tongeren. De man liep rond met een keukenmes en verwondde beide partners. Een van hen sprong van het balkon en zocht onderdak bij de buren. Vrienden van de man, die het filmpje online zagen, verwittigden de politie. Die begaven zich naar de woning in Riemst, waar ze beklaagde met een bebloede handen aantroffen. De kinderen werden intussen onder toezicht van de jeugdrechtbank geplaatst.

‘Gepast geweld’

De Joegoslaaf beschreef dat in zijn cultuur ‘gepast geweld’ soms wel kan gebruikt worden. “In onze cultuur is een vrouw heilig. Ze is als een diamant die je moet koesteren. Maar gepast geweld, met de platte hand bijvoorbeeld, om mijn dochter die mij zou onteren te corrigeren, kan soms nodig zijn. Niet om haar te vernederen maar om haar te beschermen.” De alcohol was een boosdoener gaf I.T. toe. “Die heb ik nu afgezworen.”

‘Een lieve man’

Beide partners verdedigden partner I.T. voor de strafrechtbank in Tongeren en stelden zich geen burgerlijke partij in de zaak. “Hij is een heel lieve man en zorgt goed voor de kinderen,” benadrukte zijn vrouw I. (31). Tweede vrouw G. ging nog een stap verder. “Ik had die dag samen met hem te veel gedronken. We hebben het toen alle twee te bont gemaakt en het is heel jammer dat de kinderen daar nu de dupe van zijn.”

Naast de celstraf van 14 maanden, werd I.T. ook veroordeeld tot een boete van 800 euro. Beiden werden met uitstel onder voorwaarden opgelegd. Een van de voorwaarden is dat I.T. een alcohol- en drugsverbod naleeft.