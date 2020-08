Man gaat stomdronken bij politie klagen over buren: “Hoe ik hier ben? Met de auto natuurlijk!” Marco Mariotti

13 augustus 2020

11u07 12 Riemst De politie van Riemst keek woensdag vreemd op toen een man uit de gemeente zijn beklag kwam doen na een burenruzie. De klager was zelf stomdronken en vond het ook nog eens doodnormaal dat hij met de wagen naar het commissariaat was gereden.

De 67-jarige man was zijn beklag komen doen over een buur. Die vond het blijkbaar niet kunnen dat de Riemstenaar tegen zijn haag had geplast. “Maar waar moest ik dat dan doen", verklaarde de dronkaard op het commissariaat.

Toen de onthaalmedewerker hem vroeg hoe hij zich eigenlijk naar het kantoor verplaatst had, antwoordde hij doodleuk dat hij dat met zijn auto had gedaan. “Hoe anders?", vroeg hij zich af. En hij vertrok weer.

Enkele meters verder mocht hij nog eens blazen, maar nu in de alcoholtester van de politie. Met een testresultaat van 0.62 mg/l mocht hij zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren voor de duur van 15 dagen.