Man denkt eerste wolf in Maastricht te spotten, Welkom Wolf doorprikt idee: “Gewoon een getraumatiseerde hond” ENL

13 augustus 2020

11u19 0 Riemst Een man uit Maastricht deelde woensdag een “bijzonder” tafereel op Facebook. “Dinsdagavond rond 23.15 heb ik een wolf gezien in het Jekerdal.” Al blijkt het nu om een vals alarm te gaan. “Op de beelden is een hond te zien, die getraumatiseerd is door vuurwerk”, reageert Welkom Wolf nu.

Dinsdagavond kon een Maastrichtenaar zijn ogen nauwelijks geloven. “Gisterenavond rond 23.15 uur heb ik een wolf gezien in het Jekerdal”, deelt hij mee op zijn Facebookprofiel. “Hij liep langs onze auto aan de Cannerweg ter hoogte van de tuin van Château Neercanne. Het beest leek wat gedesoriënteerd. Het was een bijzondere ervaring. Is dit de eerste wolf in Maastricht?”

“Overduidelijk een hond”

Het antwoord op die vraag is nee volgens Welkom Wolf. “Het gaat om een hond die getraumatiseerd is door vuurwerk, dat gecombineerd met een stevig hitte-onweer en een waarnemer die meteen alles op internet gooit. Meer heb je blijkbaar niet nodig om een groot wolvenalarm af te kondigen over de streek rond Maastricht en Kanne op de Belgisch-Nederlandse grens”, reageert de vereniging in een Facebookpost.

“Nog een paar opruiende opmerkingen van ‘no-wolvers’ erbovenop en je hebt meteen code rood, om even aan te sluiten bij de huidige tendens om dezelfde kleurcodes voor van alles en nog wat te gebruiken. En dat allemaal voor een overduidelijke hond…”