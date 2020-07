Man (57) veroordeeld voor agressie naar agenten na vermeende Hitlergroet: “niet uitgesloten dat hij gewoon met zijn arm zwaaide” VCT

30 juli 2020

14u12 0 Riemst Een 57-jarige man uit Riemst bracht volgens een agent op 27 juni de tot tweemaal toe de Hitlergroet in zijn bijzijn. Nonsens beweerde de vijftiger zelf: “Ik wilde enkel goedendag zeggen.” De strafrechter geloofde die versie wel maar veroordeelde de Riemstenaar tot twee maanden cel met uitstel omdat hij zich nadien agressief opstelde tegenover de politie.

Op 27 juni zag een politie-inspecteur hoe J.N. aan een café in Riemst de Hitlergroet bracht terwijl hij hem op zijn motor voorbijreed. Wat later deed het voorval zich een tweede keer voor. Toen de agent de man hierover aansprak en zijn identiteitskaart vroeg, liep het fout.

J.N. weigerde zijn identiteitskaart af te geven en stelde zich weerspannig op tegen de agent en zijn opgeroepen collega’s. Hij uitte bedreigingen en zijn gedrag resulteerde in heel wat duw- en trekwerk. Het fysiek verzet en de smaad aan de politie leverde de vijftiger een celstraf van twee maanden met uitstel op.

Zwaaien niet uitgesloten

Dat de man niet de Hitlergroet bracht, zoals de agent beweerd had, volgde de strafrechter nog. “Het is redelijkerwijs niet uitgesloten dat beklaagde gezwaaid heeft met zijn arm zonder dat hij de bedoeling had om de Hitlergroet te brengen. Diverse getuigen ontkennen ook dat het gaat om een Hitlergroet.”

Het agressief gedrag van de vijftiger ten opzichte van de agent nadien was wel fout, ook al vond de man de controle onterecht. “Wanneer een burger door een politieambtenaar gevraagd wordt om zich te identificeren, wordt hij geacht te doen wat gevraagd wordt. Als de controle (mogelijk smaad of openbare dronkenschap) achteraf niet bewezen blijkt te zijn, dan zal dat achteraf wel blijken uit verder onderzoek,” motiveerde de strafrechter.

Naast de celstraf moet J.N. ook een boete van 400 euro betalen.