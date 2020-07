Man (57) riskeert 8 maanden cel voor weerspannigheid na Hitlergroet naar politie: “Ik wuifde gewoon om goedendag te zeggen” VCT

23 juli 2020

15u24 0 Riemst Een 57-jarige man riskeert een celstraf van 8 maanden omdat hij op 27 juni tot tweemaal toe de Hitlergroet bracht tegenover een agent in Riemst en zich daarna weerspannig opstelde tegenover de politie. De vijftiger zelf ontkent en vraagt de vrijspraak: “Ik wilde gewoon goedendag zeggen.”

Op 27 juni zag een politie-inspecteur hoe J.N. aan een café in Riemst de Hitlergroet bracht terwijl hij hem op zijn motor voorbijreed. Wat later deed het voorval zich een tweede keer voor. Daarna stelde de vijftiger zich agressief op tegen de agent. “Ik zei alleen goedendag tegen u, rij door onnozelaar”, klonk zijn boodschap. De man weigerde zijn identiteitskaart af te geven en beledigde de agent, waarna versterking opgeroepen werd.

J.N. werd door de agenten gearresteerd, maar verzette zich hevig. Naast de celstraf van 8 maanden riskeert de vijftiger uit Riemst daarvoor ook een boete van 800 euro.

De man zelf, die toegaf dat hij wat gedronken had, ontkent en vraagt de vrijspraak. “Ik had wel iets op, maar ik wist goed wat ik deed. Ik dacht dat ik die motoragent kende en zwaaide om goedendag te zeggen. Die agent heeft zwaar overdreven om mij zo aan te pakken. Ik werd als een crimineel behandeld en ze hebben me als een roedel wolven aangevallen.”

Zowel de broer als de vader van de vijftiger werken bij de politie. Ook volgens zijn raadsman werd J.N. te hard aangepakt en probeerde hij zich tijdens de arrestatie enkel te verdedigen. “Als die agent op een normale manier had gereageerd, was er niets gebeurd. Men heeft niet naar hem geluisterd en ook niet naar de omstaanders. Hij is gewoon met het grootste tumult in de combi gegooid.”

Vonnis volgt op 30 juli.