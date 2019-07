LIV@Riemst helpt personen met een

arbeidshandicap terug aan een baan “We gaan uit wat wat ze wel nog kunnen” LXB

05 juli 2019

12u00 0 Riemst Voor mensen die door een ongeval, ziekte, handicap, depressie of burn-out niet meer aan het werk kunnen gaan maar het wel willen, is het niet evident om terug aan de slag te gaan. Ze vinden niet of héél moeilijk terug een baan. Het zijn er 6000 in Limburg. Maar LIV aan het Werk, een dochter van de Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Personen met een Handicap (IGL) biedt een oplossing: een expertisecentrum voor werk! Vandaag werd LIV@Riemst opgestart in de oude pastorie aan de kerk in het centrum van de gemeente. “Het is vlot en makkelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers en andere personen met een beperking”, licht Davy Renkens, de bezieler van de LIV-antenne in Riemst die ook gaat opereren in de naburige gemeenten Hoeselt, Tongeren en Bilzen.

Terug op de werkvloer

“Het is de bedoeling dat we hier jaarlijks zo’n 100 personen met een arbeidshandicap terug aan een nieuwe job helpen”, vult hij aan. “Zo zijn in Riemst 371 werkzoekenden onder wie 115 geen baan meer vinden als gevolg van gezondheidsproblemen. Voor de vier gemeenten gaat het om 800 personen.” LIV aan Werk met een al eerdere opgestarte antenne in Zonhoven kan goeie cijfers voorleggen. “Tot 60 à 70 procent van de mensen die we tot nog toe hebben begeleid naar een baan vindt terug werk”, zegt Yves Moriën, directeur van LIV aan Werk. “En na een jaar blijft zelfs 90 procent aan het werk.”

Een traject

Mensen die door omstandigheden buiten hun wil om (lees, handicap in de brede zin van het woord) hun werk niet meer kunnen doen maar wel goesting hebben om terug te gaan werken, volgen bij LIv@Riemst een traject. “Eerst gaan we in gesprek met de werkzoekende. We focussen op wat ze wel nog kunnen, en wat hun talenten zijn”, legt hij uit. Om hen terug te activeren wordt breed gewerkt. “In groep worden ze door een kinesist fysiek klaargestoomd. Er volgt een mentale training met een psycholoog. En we werken rond attitudes die nodig zijn op de werkvloer. Daarna krijgen ze een individuele coach die met hen naar een bedrijf gaat om te solliciteren. We geven bedrijfstrainingen zodat werkgevers weten hoe ze moeten omgaan met mensen die een arbeidshandicap hebben.” LIV aan Werk zoekt een match tussen werkzoekende en werkgever. Ze beschikt over een breed netwerk van bedrijven waar ze personen met een beperking naar een job kunnen toeleiden.

Een witte vlek

“Het is absoluut nodig”, zegt Mustafa Harraq, voorzitter van IGL en LIV aan Werk. “In de regio waar LIV@Riemst opereert ligt het aantal personen met een arbeidsbeperking hoge dat het gemiddelde van Limburg; 31 tegen 26 procent! LIVéRiemst vormt geen concurrentie met de VDAB. Integendeel, LIV werkt in opdracht van de VDAB. En we stellen vast dat bedrijven koortsachtig op zoek gaan naar arbeidskrachten maar ze vinden die niet of toch moeilijk.”