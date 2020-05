Lichaam van wielertoerist gevonden in Albertkanaal in Riemst Birger Vandael

09 mei 2020

21u33 2 Riemst In de late namiddag hebben speurders ter hoogte van het Albertkanaal in Vroenhoven een lichaam aangetroffen in het kanaal. Later op de avond bleek dat het ging om een wielertoerist die in het water was beland en vermoedelijk verdronken is. Volgens korpschef Dirk Claes waren er geen derden betrokken bij de feiten.

De brandweer kwam met duikers ter plaatse om het lichaam op het droge te hijsen. Ook een ziekenwagen en MUG-team rukten uit. Korpschef Dirk Claes van de lokale politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt volgt het onderzoek op. “Het is te vroeg om al conclusies te trekken. Alle onderzoekspistes liggen nog open. Het onderzoek loopt voorlopig via de politiekanalen. Er is alleszins geen aanwijzing dat er andere personen bij het voorval betrokken waren. De man was alleen toen hij in het water terecht kwam.”

Geen beschadigingen aan fiets

De fiets van de man liep in elk geval geen zware beschadigingen op. De man had enkel een schaafwonde aan het been. Daarom wordt er rekening mee gehouden dat de man onwel werd en in het water viel. Hij had geen identiteitsdocumenten op zak en is naar schatting ouder dan zeventig jaar.

In de namiddag passeerden er op deze zonnige lentedag tal van fietsers en wandelaars langs het kanaal. Zij werden omgeleid door de feiten. Een getuige beleefde vanop de brug van Vroenhoven de feiten vanop de eerste rij. “Ik wist meteen dat er iets niet klopte. Mensen waren in paniek en riepen om hulp. Voor ik het goed en wel wist. Toen moesten we het terrein verlaten.”