Leerlingen met fuif tegen

ongezonde verslavingen

24 juni 2019

Meerdere tientallen leerlingen waren present op de MEGA-fuif die doorging in zaal Paenhuys in Riemst-Centrum. De leerlingen hebben het voorbije schooljaar gewerkt rond alternatieven voor alcohol, snoep, roken en andere vormen van verslaving. Op de fuif konden de jongens en meisjes voor hun drankjes enkel kiezen uit plat of bruis water of een frisdrank. En ze konden gezonde versnaperingen achter hun kiezen slaan zoals geraspte wortelen, stukjes rauwe bloemkool of noten. De fuif was voor de kinderen tevens een ideale uitlaatklep na een stressvolle examenperiode.