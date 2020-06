Leerling legt positieve COVID-19 test af in basisschool De Tol Herderen: “Voorlopig geen enkele aanleiding om te sluiten” Dirk Selis

04 juni 2020

11u34 0 Riemst Een twaalfjarige leerling van de gemeentelijke basisschool De Tol te Herderen is besmet geraakt met het coronavirus COVID-19. Labo-onderzoek heeft dit bevestigd. De leerling in kwestie vertoont geen symptomen.

De geïnfecteerde leerling wordt 14 dagen in quarantaine geplaatst en wordt momenteel thuis verzorgd. “Wij begrijpen dat dit nieuws voor onrust kan zorgen”, zegt schepen van Onderwijs Marina Pauly. “De procedures, ingesteld door de overheid om te reageren op een besmetting in schoolcontext, worden nauwgezet opgevolgd door de schooldirectie. De Federale Dienst volksgezondheid, het Vlaamse agentschap Zorg en Gezondheid en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) zijn gecontacteerd en volgen samen met de gemeentelijke preventie-adviseur de situatie mee op.”

Preventieve maatregelen

“Het schoolbestuur en de schooldirectie hebben samen met de gemeentelijke crisiscel een aantal preventieve maatregelen ingesteld”, zegt burgemeester Marc Vos (CD&V). “Het zesde leerjaar schakelt over op het systeem van afstandsonderwijs tot en met vrijdag 12 juni. Op die manier wordt er vermeden dat leerlingen van de klasbubbel in contact komen met anderen. Indien een leerling van deze klas geen andere mogelijkheid heeft, wordt op school opvang voorzien maar ook zeer strikt gescheiden van alle andere contactbubbels.”

Leerkrachten worden getest

Twee leerkrachten, die behoren tot de contactbubbel van het zesde leerjaar, laten een test uitvoeren. Afhankelijk van het testresultaat kan later een verstrenging van de maatregelen gelden. De overige leerjaren en de kleuterklassen kunnen, gezien de strikte scheiding van de contactbubbels, het voorgeschreven plan volgen. Voor het kleuteronderwijs en deze andere leerjaren verandert er dus niets.

“Als gemeentebestuur en schoolbestuur spelen we kort op de bal en stellen we strenge, preventieve maatregelen voor om een verdere besmetting te voorkomen”, zegt burgemeester Mark Vos (CD&V). “We treden zelfs strenger op dan de voorgeschreven richtlijnen. De veiligheid van de leerlingen en het schoolpersoneel is voor ons prioritair. Er is voorlopig geen enkele aanleiding om de basisschool te sluiten.”