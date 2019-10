Kringwinkel zamelt 20 fietsen in voor fietsbieb Lien Vande Kerkhof

21 oktober 2019

De Kringwinkel Reset uit Riemst heeft afgelopen zaterdag twintig kinderfietsen ingezameld. De gemeente organiseert begin 2020 namelijk een 'Fietsbieb', gevestigd in het bijgebouw aan de achterzijde van de Kringwinkel. Voor het nieuwe initiatief uit de starblokken kon schieten was er nood aan goede tweedehands fietsen.

In de Fietsbieb leen je binnenkort een tweedehands kinderfiets en als de fiets te klein geworden is, ruil je hem in voor een groter model. Voor wie meteen een eigen fiets inruilt, is het eerste jaar lidmaatschap gratis. “We spelen volop in op ‘het nieuwe delen’”, klinkt het bij de Fietsbieb. “Bij ons staat circulaire economie voorop en worden kinderen aangespoord om meer de fiets te gebruiken als dagelijks vervoermiddel.”