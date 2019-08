Kringwinkel geeft scootmobiel weg LVKG

08 augustus 2019

17u07 0 Riemst De heer Geyskens uit Riemst werd donderdagmiddag verblijd met een perfect uitgeruste scootmobiel uit de Kringwinkel. Omdat de regelgeving van de Riemstse tweedehandswinkel het niet toelaat scootmobiels te verkopen bedachten ze een creatieve oplossing: de scootmobiel gratis wegschenken!

“In het verleden hebben we nog wel eens een scootmobiel weggeschonken”, vertelt de uitbater. “We koppelden dat dan meestal aan een wedstrijd. Maar om die manier wisten we eigenlijk nóg niet altijd zeker of hij bij iemand terecht kwam die er echt nood aan heeft.”

Daarom klopte de Kringwinkel aan bij het OCMW met de vraag of zij iemand kenden voor wie die de scootmobiel goed van pas zou komen. “Het OCMW heeft dan via het Wit-Gele kruis een geschikte kandidaat gevonden.” Peter Neven, de schepen van Leefmilieu, Klimaat en Duurzame Ontwikkeling, kreeg de eer de scootmobiel aan de heer Geyskens te overhandigen.