Kleintjes dienen vanaf 2,5 jaar mondkapje te dragen op gemeentelijke schoolbussen, ouders ontevreden: “Ze houden zoiets niet langer dan 30 seconden op” ENL

31 augustus 2020

11u39 0 Riemst Het gemeentebestuur van Riemst heeft, in samenspraak met de directies en het crisiscomité, beslist om een mondmaskerverplichting in te voeren op gemeentelijke schoolbussen vanaf 2,5 jaar. Dat schrijft Het Belang van Limburg. De verstrenging kan meteen rekenen op veel misnoegde reacties. “Dat is toch niet meer normaal”, klinkt het onder meer.

Zondagavond maakte Het Belang van Limburg bekend dat kleuters een mondmasker moeten dragen op Riemstse schoolbussen, dat vanaf 2,5 jaar. “Wij hebben een aantal gemeentelijke schoolbussen die met kinderen vervoeren naar scholen, of van de scholen naar de turnzaal of het zwembad”, legt burgmeester Mark Vos (CD&V) uit. “Aangezien het gaat om kleine ruimtes die moeilijk te verluchten zijn, leek het ons onverantwoord om geen mondmaskerplicht in te voeren.”

“Samen met de directies en het crisiscomité heeft ons gemeentebestuur uiteindelijk de knoop doorgehakt, en beslist om het dragen van een mondkapje te verplichten vanaf 2,5 jaar. Dat lijkt ons de beste en veiligste manier. Na verloop van tijd zullen we de situatie evalueren.”

“Goede les”

Het nieuws kwam ouders zowel via een brieven van de directies als via de krant ter oren. Het duurde niet lang vooraleer er verbaasde en misnoegde reacties op kwamen in de Facebookgroep ‘Ge zijt van Riemst als ge...’. Van “belachelijk” tot “diep triest”. “Kids van 2,5 jaar houden zoiets in de meeste gevallen niet langer dan op dan 30 seconden”, hekelt een ander groepslid. “Succes ermee dan.”

“Sommige reacties begrijp ik wel”, reageert de burgemeester. Maar volgens hem hoeven de ouders zich geen zorgen te maken. “Er is naast de chauffeur telkens een begeleider aanwezig die kunnen helpen bij het opzetten van het mondkapje en een oogje in het zeil houden. Dat moet zeker lukken, aangezien er steeds rond de 20 leerlingen in de bus zitten. Het is misschien wel een goede les, want zo leren ze hoe ze correct een mondmasker kunnen dragen.”

“Bovendien hebben alle inwoners twee mondkapjes ontvangen van de gemeente. Die passen ook wel voor kinderen.”