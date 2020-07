Kleinstraat tot 6 augustus afgesloten voor verkeer Emily Nees

12u57 0 Riemst In de Kleinstraat in Val-Meer werd vorige week een ondergrondse mergelholte ontdekt tijdens preventieve boringen. Bijkomend onderzoek moet de doorgang in kaart brengen. De weg blijft daarom nog gesloten tot zeker 6 augustus.

“Vorige week hebben we een geofysisch onderzoek uitgevoerd, maar we hebben nog geen resultaten verkregen hieruit.”, zegt Mike Lahaye van de dienst Groeven en Veiligheid. “Met een camera en een laser plannen we om een 3D-beeld te maken van de doorgang. Aangezien de openbare veiligheid voorop staat, is de kans reëel dat de holte gevuld zal moeten worden.”

Maar dat kan niet meteen. “De betoncentrales zijn dicht en de meesten zijn op bouwverlof. Daarnaast moeten we het meetonderzoek nog afwachten.” Dat alles zorgt ervoor dat er voorlopig geen verkeer mogelijk zal zijn in de Kleinstraat, en dat nog tot minstens 6 augustus.