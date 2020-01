Kindermascotte van Riemst blaast één kaarsje uit lien Vande Kerkhof

09u23 0 Riemst Riki, de kindermascotte van Riemst, viert zijn eerste verjaardag. Op 17 juni 2018 behaalde Riemst het label voor kind- en jeugdvriendelijke gemeente, wat de aanleiding was voor een heuse mascotte.

Het waren de kinderen van Riemst zelf die destijds op zoek mochten naar een naam die de mascotte op het lijf geschreven was. Na een oproep ontving de dienst Jeugd zo'n 90 inzendingen. De onafhankelijke jury koos voor de naam ‘Riki’, wat niet alleen vlot en leuk klinkt, maar tegelijkertijd ook een samenstelling is van ‘Riemstse kinderen’. Riki werd al snel een vaste waarde een vaste waarde in de gemeente. Hij ging op heel wat activiteiten langs en hij pronkte zelfs op zijn eigen fanspullen, waaronder totebags en pennenzakken. Daarnaast werden er heel wat nieuwe evenementen gewijd aan Riki.

Omdat Riki één kaarsje uitblaast wordt 2020 een jaar vol feest. Het gemeentebestuur belooft bij de aftrap van het nieuwe jaar tal van dolle activiteiten. De Riemsterse jeugd houdt de kalender dus maar beter in de gaten.