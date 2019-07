Jan Peumans neemt geen blad voor de

09 juli 2019

12u00 0 Riemst Bijna de helft van het aantal verkozenen in de gemeenteraad van Riemst (deze telt 25 leden, CD&V bezit de absolute meerderheid) doet weinig of niks tijdens de zittingen. “Ze doen hun mond niet of nauwelijks open, ze zitten gewoon in de gemeenteraad”, zegt Jan Peumans. De oud-burgemeester Jan Peumans, die voor de N-VA in de gemeenteraad zetelt, deed de straffe uitspraak tijdens een interview dat hij aan Radio 2 gaf naar aanleiding van z’n afscheid als voorzitter van het Vlaams parlement. Als beroepspoliticus gaat hij met pensioen, en hij is nu nog enkel actief in de lokale politiek, met name in z’n thuisgemeente Riemst.

Kleinzielig

Z’n boude uitspraak zet kwaad bloed bij de gemeenteraadsleden van de meerderheid. “Ik heb alle respect voor wat Jan bereikt heeft in de politiek”, zegt Joël L’ Hoest, fractieleider van dCD&V in de gemeenteraad. “Maar wat hij over de raadsleden zegt, is kleinzielig. Het is natrappen, en dat had ik van hem niet verwacht.”

Omerta

Volgens Jan Peumans slaat z’n uitspraak niet op de oppositiepartijen in de gemeenteraad: N-VA en Open VLD! “Het is de taak van de oppositie om vragen te stellen aan de meerderheid, en dat doen beide partijen. En de zittingen duren juist lang omdat we verstandige vragen stellen en actuele problemen die bij de mensen leven op de agenda zetten. Maar de waarheid mag gezegd worden”, vult hij aan. “Bij de raadsleden van de meerderheid heerst kennelijk een omerta. Weinigen doen daar hun mond open.” Jan Peumans trekt z’n kritiek op het zwijgen van raadsleden van de meerderheid door naar gemeenteraden in veel andere Vlaamse gemeenten. “Ze krijgen 200 euro bruto per zitting, en daar mag toch ook een prestatie tegenover staan”, vindt Jan Peumans.

Hard werken

“Als we naar aanleiding van een gemeenteraad met de fractie, burgemeester en schepen bij elkaar komen, wordt er hard gewerkt”, werpt Joël L’ Hoëst op. “Daar komt ieder lid van de fractie ruim aan bod. En die duurt ook twee tot drie uur. En we we zijn héél kritisch naar de schepenen. We bepalen ook voor een deel de agenda van de gemeenteraad. Bovendien zijn we met de fractie op bijna alle evenementen die doorgaan in de gemeente”, aldus nog Joël L’ Hoëst. “Wat niet kan gezegd worden van Jan. Ik ben eens gaan grasduinen, ik heb vastgesteld dat Jan toen hij nog schepen was onder Mark (burgemeester) op 29 van de 45 colleges niet aanwezig was.”

