Jan Peumans (N-VA) stemt voor Groen (met volmacht van zijn zoon) Dirk Selis

26 mei 2019

15u12 0 Riemst Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement, duwt de Vlaamse N-VA-lijst in Limburg. Vorige verkiezingen in 2014 was hij nog de populairste politicus van Limburg. Nu staat de 68-jarige politicus voor zijn pensioen, al hoopt hij toch nog op een goede score.

Opvallend: Peumans heeft ook nog een volmacht voor die andere Peumans, zijn zoon Wim die in het buitenland verblijft. “Hij heeft mij gevraagd op Groen te stemmen. Ik begrijp dat niet, maar ik moet en zal zijn keuze respecteren. Ik hoop alvast rechtstreeks verkozen te worden en ik hoop dat mijn partij over de kaap van 30 procent gaat. Maar een lijstduwer is nu eenmaal minder herkenbaar dan een lijsttrekker. In ieder geval, tegen vijf uur namiddag weten we hoe de kiezer de kaarten geschud heeft”.