Interventieploeg betrapt 15 feestvierders in mergelgroeven van Caestert Emily Nees

24 augustus 2020

12u33 1 Riemst Vrijdagavond vond er een gecoördineerde controleactie plaats in de groeven onder het plateau van Caestert. Resultaat: een feestje van 15 personen werd stopgezet op Waals grondgebied. De politie stelde de nodige pv’s op.

In en rond de mergelgroeven van Caestert – die op Vlaams, Waals en Nederlands grondgebied liggen – werd vrijdagavond een gecoördineerde controleacties uitgevoerd. De gezamenlijke actie van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst, de gemeente Riemst en de boswachters van Département de la Nature et des Forêts was op zijn minst succesvol te noemen. Zo betrapte de politie 15 feestgangers op Waals grondgebied.

Verboden

“Het betreden van de ondergrondse mergelgroeven kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties”, reageert Mark Vos (CD&V), de burgemeester van Riemst. “De toegang tot deze groeven is dan ook verboden. Door de krachten te bundelen, en samen te werken met de instanties in het andere landsdeel, werken we preventief aan de veiligheid op en onder ons grondgebied.”

“De samenwerking krijgt zeker een vervolg. We zetten in de toekomst verder in op het regelmatig en gezamenlijk controleren van de groeven. Naast veiligheid zijn ook het beschermen van ons waardevol, ondergronds erfgoed en de aanwezige vleermuizenpopulatie een belangrijke drijfveer.”