Inbreker bindt poetsvrouw vast in kapsalon en kan daarna ontsnappen

02 maart 2020

17u29

Bron: Belga 0 Riemst Een gewapende en gemaskerde man is deze voormiddag een gesloten kapsalon in Valmeer (bij Riemst, provincie Limburg) binnengedrongen. Eenmaal binnen stootte hij op de poetsvrouw en op de zoon des huizes in de slaapvertrekken op de bovenverdieping. Hij maakte de poetsvrouw met colsonbandjes aan handen en voeten vast. Vervolgens sloot hij haar in de berging op.

De tienerzoon lag ziek in bed te slapen toen de overvaller op de bovenverdieping ging rondneuzen. Na het zien van de minderjarige zoon vluchtte de onbekende man weg. Het is niet geweten of de man iets kon buitmaken in het kapsalon, dat 's maandags gesloten is.

De poetsvrouw bleef ongedeerd en werd verhoord. Ook de zoon was in orde. De lokale politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt kwam snel ter plaatse en hield gedurende enkele uren een klopjacht op de overvaller. Daarbij zette de politie een speurhond in. De zoekactie leverde geen resultaat op.

Intussen is het dossier aan de speurders van de federale gerechtelijke politie van Limburg overgedragen.